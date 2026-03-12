Tóta W. Árpád, hvg360 : „Magyarország kormánya úgy ijesztgeti háborúval, külső fegyveres támadással a saját népét, hogy egy szalmaszálat sem tesz keresztbe az elhárítására. A honvédség élén egy nevetséges krupié illegeti magát, a hadsereg főparancsnoka pedig – a köztársasági elnök – gazdátlanul ténfereg Amerikában feleségestül, mert most még kiszívhatja a költségeket az államkasszából. Senki sem tudja, működnek-e még a légoltalmi szirénák. Nincs háborús veszély, és akkor sem lesz, ha Orbán Viktor megbukik. Az a bunker Hatvanpuszta alatt nem az ukránok miatt épült. Ami őt fenyegeti, az ellen pedig nem véd.”