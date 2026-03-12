Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nincs háborús veszély, és akkor sem lesz, ha Orbán Viktor megbukik”

„Nincs háborús veszély, és akkor sem lesz, ha Orbán Viktor megbukik.”

Tóta W. Árpád
2026. 03. 12. 15:46
Tóta W. Árpád, hvg360 : „Magyarország kormánya úgy ijesztgeti háborúval, külső fegyveres támadással a saját népét, hogy egy szalmaszálat sem tesz keresztbe az elhárítására. A honvédség élén egy nevetséges krupié illegeti magát, a hadsereg főparancsnoka pedig – a köztársasági elnök – gazdátlanul ténfereg Amerikában feleségestül, mert most még kiszívhatja a költségeket az államkasszából. Senki sem tudja, működnek-e még a légoltalmi szirénák. Nincs háborús veszély, és akkor sem lesz, ha Orbán Viktor megbukik. Az a bunker Hatvanpuszta alatt nem az ukránok miatt épült. Ami őt fenyegeti, az ellen pedig nem véd.”

