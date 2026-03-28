„Nincs olyan, hogy jó külföldi kém!”

Ambrózy Áron, Origo: „A Tisza Párt két informatikusa már érdekesebb jelenség. Minden jel szerint ők klasszikus módon beszivárogtak a pártba. Magyar Péter színre lépése előtt két évvel szervezte be őket az ukrán titkosszolgálat, méghozzá elég egyértelműen. Nem védekezhetnek azzal, hogy nem tudták, kinek dolgoztak, hiszen a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központja nem Tallinban van, ahol őket kiképezték, hanem Vilniusban. Amikor színre lépett Magyar Péter, akkor megkapták az utasítást, hogy csatlakozzanak a frissen feltűnt ellenzéki erőhöz mint informatikusok. Klasszikus módon beszivárogtak abban az ellenzéki pártba, amit akkor még csak az Orbán-kormány első számú kihívójának jelöltek ki a szokásos gyanúsítottak. Hogy a gyogyósok, a szektások és a csökkent értelmű gyermekek is értsék: az ukrán titkosszolgálat beszivárgott egy frissen megalakult politikai formációba, hogy ott az ukrán érdekek érvényesítéséért dolgozzanak. Persze, előfordul, hogy két ország érdekei egybevágnak. Mondjuk az észt, a kínai, a török, a brit és a magyar szolgálatok egyaránt dolgoztak, dolgoznak az Iszlám Állam világban szétszóródott terroristáinak beazonosításán és likvidálásán. De ez nem jelenti azt, hogy bármelyik idegen ország szolgálata Magyarországon a magyar érdekekért dolgozna. Nem azért kapják ugyanis a fizetésüket. Azért dolgoznak, hogy a küldő állam érdekét képviseljék, amik pedig legtöbbször pont ellentétesek a miénkkel. Ez ennyire egyszerű. Nem is érdemes őket mentegetni, kedves tiszás embertársam! Már csak azért sem, mert a világ összes országában, ahol egyáltalán léteznek pártok, amelyek versengenek egymással a választók bizalmáért, a nemzetbiztonság kiemelt feladata a pártokba beszivárgó idegen ügynökök leleplezése, kiszorítása, letartóztatása.”