Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nincs olyan, hogy jó külföldi kém!”

Ambrózy Áron
2026. 03. 28. 7:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron, Origo: „A Tisza Párt két informatikusa már érdekesebb jelenség. Minden jel szerint ők klasszikus módon beszivárogtak a pártba. Magyar Péter színre lépése előtt két évvel szervezte be őket az ukrán titkosszolgálat, méghozzá elég egyértelműen. Nem védekezhetnek azzal, hogy nem tudták, kinek dolgoztak, hiszen a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központja nem Tallinban van, ahol őket kiképezték, hanem Vilniusban. Amikor színre lépett Magyar Péter, akkor megkapták az utasítást, hogy csatlakozzanak a frissen feltűnt ellenzéki erőhöz mint informatikusok. Klasszikus módon beszivárogtak abban az ellenzéki pártba, amit akkor még csak az Orbán-kormány első számú kihívójának jelöltek ki a szokásos gyanúsítottak. Hogy a gyogyósok, a szektások és a csökkent értelmű gyermekek is értsék: az ukrán titkosszolgálat beszivárgott egy frissen megalakult politikai formációba, hogy ott az ukrán érdekek érvényesítéséért dolgozzanak. Persze, előfordul, hogy két ország érdekei egybevágnak. Mondjuk az észt, a kínai, a török, a brit és a magyar szolgálatok egyaránt dolgoztak, dolgoznak az Iszlám Állam világban szétszóródott terroristáinak beazonosításán és likvidálásán. De ez nem jelenti azt, hogy bármelyik idegen ország szolgálata Magyarországon a magyar érdekekért dolgozna. Nem azért kapják ugyanis a fizetésüket. Azért dolgoznak, hogy a küldő állam érdekét képviseljék, amik pedig legtöbbször pont ellentétesek a miénkkel. Ez ennyire egyszerű. Nem is érdemes őket mentegetni, kedves tiszás embertársam! Már csak azért sem, mert a világ összes országában, ahol egyáltalán léteznek pártok, amelyek versengenek egymással a választók bizalmáért, a nemzetbiztonság kiemelt feladata a pártokba beszivárgó idegen ügynökök leleplezése, kiszorítása, letartóztatása.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
Tovább tart a demográfiai tél

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.