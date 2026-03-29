Schilling Árpád, Facebook: „Azért kérdezem önöket, mert eddig egyetlen szavuk sem volt a maffiózókból, erőszakolókból, dealerekből, tolvajokból, pedofilokból összetákolt Nemzeti Együttműködés Rendszere ellen. Nem kellene legalább az utolsó pillanatban félreugrani, mielőtt ez a politikai okádék össze nem mocskolja a reverendát, öltönyt, frakkot, mentét és nagyestélyit? Önök már nem lehetnek hősök, mint Szabó Bence százados, de lehetnek egy kicsit kevésbé szánni való lúzerek, akik a legeslegutolsó pillanatban mégis inkább a nép oldalára állnak az elnyomó hatalom ellenében. Ehhez annyit kell csak tenniük, hogy elítélik a magyar miniszterelnököt azért, mert maffiavezérként jelent meg egy kampány finisében a választópolgárokkal folytatott kommunikációban. Nem olyan nehéz. Vagy igen?”
„Önök már nem lehetnek hősök, mint Szabó Bence százados”
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
