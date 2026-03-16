„Orbán mögött a tribünön csak harmadrangú celebek és lakájok”

Raskó György
2026. 03. 16. 14:49
Raskó György, Facebook: „Az egyik portálon vagy 20-25 fotót tettek közzé a Békemenetről és Orbánról is, amikor beszélt megmaradt népéhez. Közelebbről nézve a képeket látszik, hogy Orbán mögött a tribünön csupa celeb foglal helyet, olyanok, akik biztosan nem »jó házból való úrilányok, és fiúk«, hanem valamelyik non go zónából jöttek. Orbán tudatosan távol tartott magától értelmiségi vagy annak látszó embereket? Úgy tűnik, igen. Se tudós, se professzor, se író, csak harmadrangú celebek és lakájok, mint Norbika, Hajdú Péter, a Kossuth-díjas ufószakértő, Pataki Attila. Eljutott a Fidesz oda, hogy elismert tudós, művész, tanár mind persona non grata egy március 15-i nemzeti nagygyűlésen. Őket büntetett előéletű, kétes hírű és tudású szélhámosokra, trash celebekre cserélte le Orbán,. Megmaradt táborának ilyen példaképek kellenek? Úgy látszik, igen. És ez mindent elmond Orbánról és egyben a Fideszről is. Ide csúsztak le 16 évi regnálásuk alatt. Ez a vég vagy annak kezdete.”

