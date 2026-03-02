Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Penetráns stílusú posztjában Szabó Tímea” reflexből fideszesnek állít be egy nőverőt

Mandula Viktor
2026. 03. 02. 14:46
Mandula Viktor, Facebook: „"Tagadsz, te szemétláda! Persze, hogy tagadsz, mert nektek a Fideszben a véretekben van a hazugság, a tagadás és az erőszak. Azt hiszitek, mindent megtehettek, és mindent megúsztok. De elhiheted, te sz@rházi, figyelni fogom az ügyedet. " -- írja egészen penetráns stílusú posztjában Szabó Tímea”, Óbuda búcsúzó parlamenti képviselője annak a független szentmártonkátai alpolgármesternek címezve, aki soha semmilyen pártnak nem volt a tagja. Időközben a bántalmazott nő az RTL Híradónak elismerte, hogy ittas volt és provokálta az alpolgármestert (linkelem kommentben). Ettől még nem emelünk kezet senkire, nőre pláne nem. Magyar Péterről, aki 15 éven keresztül terrorizálta Varga Juditot, természetesen nem ilyen stílusban beszélnek ezek a magukat feministának lódító amazonok. Legyen már április 12., dőljön el, hogy merre tovább és legyen vége ennek az embereket önmagukból kivetkőztető elmebajnak.”


 

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

