Perintfalvi együttérez Mérővel, de azért persze magát sajnáltatja

Perintfalvi Rita, Facebook: „Mivel minden ellenzéki véleményformálót, így engem is, ezerrel támadnak a legkülönfélébb eszközökkel, így ez is egy célzott akció volt, hogy Verát újra leszedjék innen. Elég egy aprócska szó, egy hiba, egy kép, amit a Fb félreértelmez illetve nem kontextusban néz, mert arra a mesterséges, gépi ellenőrök képtelenek, és ha odavezénylik a trollokat, azonnal jön a büntetés. Ez szinte kivédhetetlen. Itt teljes a kiszolgáltatottság, állandóan aknamezőkön járunk. Az én oldalam pajzsán is tudtak korábban rést ütni. Rémes érzés.”