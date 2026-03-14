Schiffer András, Facebook: „Tegnap összetéveszthetetlen fotó jelent meg az RTL Klub független-objektív üdvöskéjéből lett tiszás sajtófőnök, Tárkányi Zsolt Loki-huligán múltjából. Tárkányi korrektül elismerte, hogy ő szerepel a képen. Erre a 444.hu és a Népszava állítólagos karlendítésről ír, a Telex pedig címében vitatja a vitathatatlant. Ez is tök rendben van, hiszen az ártatlanság vélelme, amíg le nem oknyomozzák a históriát, Tárkányit is megilleti. Ráadásul szervezett szurkolói csoportok - számomra ettől még visszataszító - karlendítései valóban nem mindenkinél és nem minden esetben a náci ideológiával azonosulást tükrözik, Csak akkor most vegyük elő szépen azt a sajtóhisztériát, amit 2014 tavaszán a Kispest-ultra Molnár Zsolt MSZP-s képviselő, később Trombitás Kristóf, sőt Elon Musk kelleténél magasabbra lendített karja, vagy éppen a Mi Hazánk 2024-es majálisa körül rendeztek. Persze, én is tudom, azok nem progresszív karlendítések voltak.”