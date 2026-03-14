Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Persze, én is tudom, azok nem progresszív karlendítések voltak”

„Persze, én is tudom, azok nem progresszív karlendítések voltak”

Schiffer András
2026. 03. 14. 14:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Schiffer András, Facebook: „Tegnap összetéveszthetetlen fotó jelent meg az RTL Klub független-objektív üdvöskéjéből lett tiszás sajtófőnök, Tárkányi Zsolt Loki-huligán múltjából. Tárkányi korrektül elismerte, hogy ő szerepel a képen. Erre a 444.hu és a Népszava állítólagos karlendítésről ír, a Telex pedig címében vitatja a vitathatatlant. Ez is tök rendben van, hiszen az ártatlanság vélelme, amíg le nem oknyomozzák a históriát, Tárkányit is megilleti. Ráadásul szervezett szurkolói csoportok - számomra ettől még visszataszító - karlendítései valóban nem mindenkinél és nem minden esetben a náci ideológiával azonosulást tükrözik, Csak akkor most vegyük elő szépen azt a sajtóhisztériát, amit 2014 tavaszán a Kispest-ultra Molnár Zsolt MSZP-s képviselő, később Trombitás Kristóf, sőt Elon Musk kelleténél magasabbra lendített karja, vagy éppen a Mi Hazánk 2024-es majálisa körül rendeztek. Persze, én is tudom, azok nem progresszív karlendítések voltak.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.