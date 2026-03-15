Pottyondy Edina, Facebook: „Milyen elképesztő pofátlanság! Beszélgettem egy mosonmagyaróvári volt osztálytársammal, aki mesélte, hogy március 6-án nálunk járt Magyar Péter. Brutál sokan voltak, olyanok is, akiknek eddig eszük ágában sem volt politikai rendezvényen részt venni. De ez most mindegy is. A Tisza országjárásával párhuzamosan azonban zajlott egy másik esemény a városban. A miniszterelnök úr ulti partnere, Korda György és Balázs Klári tartott INGYENES koncertet. Pont a Tisza-gyűléssel egy időben. A cechet a kormányzati plakátokon milliárdokat kaszáló Rogán-közeli cég állta. Nem hittem el. Ma-ma-ma, Mamma mia! Hogy lehet ennyire piti, aljas, pazarló és szánalmas egy egész rendszer? Azért képesek milliókat, vagy inkább tízmilliókat kifizetni, hogy az ellenzéki gyűlésen ne háromezren legyenek, hanem kétezer-hatszázan…”



