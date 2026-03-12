Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Raskó egyszerűen lecsalózta az ország keleti részén élő romákat - az összeset

Raskó György
2026. 03. 12. 6:42
Raskó György, Facebook: „Noha tegnap szakmai fórumokon és gazdatalálkozókon vettem részt az ország keleti határszélén, érdekelt az is, hogyan vélekednek a Tiszáról, mint pártról az emberek. Vegyes a kép. Akikkel beszéltem, hajlanak a Tiszára és Magyar Péterre szavazni, de elmondásuk szerint ez a hajlandóság nincs meg a romákban. Ők szinte biztos, hogy megint eladják magukat némi pénzért, természetbeli juttatásért a Fidesznek, azaz e környéken intenzív voksvásárlásra lehet számítani. Ahogy a környéket körbejártam, a legtöbb településen már magyar kisebbség és roma többség van. Fonák helyzet a választások kimenetele szempontjából.”

