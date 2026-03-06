Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Raskó már tényezőnek hiszi magát

Raskó György
2026. 03. 06. 6:40
Raskó György, Facebook: „Kell akaraterő, hogy végighallgasd Rónai Egon Orbánnak készített interjúját. Most megtettem, mert kampányidő van. Tanulságos és egyben Orbán iránt részvétet is keltő interjú, a miniszterelnök érvelései ugyanis zavarosak, finoman szólva logikátlanok, még ha "csavaros észjárásúnak" is tűnhetnek. De nem azok. Szegény Egon gondolom küzdenie kellett, hogy ne nevessen néhányon, és nagyon vissza kellett fognia magát, hogy ne tegye helyre néhány kijelentését.

