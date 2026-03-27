Rónay kortesbeszéde a Fidesz mellett.

Rónay Tamás, Népszava: „A szlovén példa azt igazolja, a választók igenis büntetik, ha egy párt a saját nemzete szuverenitását kockáztatva keres szövetségeseket a határokon túl belső ellenfelei legyőzéséhez. A transzparencia és a tisztességes verseny iránti igény erősebb lehet a hosszú évek alatt kiépített pártpolitikai dominanciánál. Mindez reményt adhat arra, hogy a magyar választópolgárok számára is hasonlóan fontos érték a valódi szuverenitás. Egy önállóan dönteni képes országban a hatalom forrása nem lehet külföldi tanácsadók titkos művelete vagy idegen hatalmak közvetett támogatása. Bízunk abban, hogy a hazai közvélemény is felismeri a különbséget a valódi nemzeti érdek és az aljas hatalomtechnikai játszmák között, s így áprilisban Magyarországon a választók számára a hitelesség lesz a fő szempont, és egyértelműen nemet mondanak a külső befolyásolásra, mások lejáratására és a gyűlöletre építő politikára.”