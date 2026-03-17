Tordai Bence, Facebook: „Hát elkezdődött. Durvul a kampány – de nem onnan kapom a nemtelen támadást, ahonnan számítanánk rá… Sajnos Koncz Áron tiszás jelölt csapata kezdett terjeszteni rólam egy képtelen valótlanságot. Mielőtt feltárnám és tételesen cáfolnám a fekete kampányuk hazugságát, egy üzenet a kihívómnak: Kedves Koncz Áron! Kérlek, állítsd le a suttogó propagandát; ez nem méltó sem Budához, sem a rendszerváltás étoszához. Minden hozzáértő tudja, hogy a Budapest 4-es választókerületben a verseny kettőnk között fog eldőlni. Azt javaslom, sőt, arra hívlak fel, hogy álljunk ki a választók elé egy nyílt és konstruktív vitára. A budai polgároknak joga van hozzá, hogy láthassák a két versengő ajánlatot – és bízom benne, hogy vannak a rólam gyártott konteónál jobb érveid önmagad mellett…”