Schilling hadsereget bérelne, hogy kiiktassa – többek között – az amerikai elnököt

Schilling Árpád, Facebook: „Elismerve az amerikai hadsereg meggyőző szakértelmét és imponáló hatékonyságát, ahogy tetszőlegesen kiválasztott országok népnyúzó, más országokat terrorizáló vezetőit felfoghatatlanul rövid idő alatt képesek elrabolni vagy lebombázni, lelkesen bizakodva kérdezem, nem lehetne valahogy ezt a lehengerlő kapacitást kamatoztatni más államok vezetőinek esetében is? Esetleg lehetne kezdeményezni a fogyasztói igényeket felmérő kérdőívek mintájára egy olyan globális szavazást, amely során a válaszadók a leggyűlöltebb, vagy mondjuk úgy, legkevésbé kultivált országvezetőket neveznék meg, és a három »győztest« vagy megölné vagy elrabolná az amerikai szuperhadsereg. Véleményem szerint erre a kezdeményezésre szerte a világon nagy volna az igény, a felhasználók akár még szívesen fizetnének is egy ilyen szolgáltatásért. Az egyetlen, bár nem elhanyagolható probléma az, hogy mi van akkor, ha a válaszadók többsége végül Trumpot nevezi meg, mint a legproblematikusabb, leggyűlöltebb, legvisszataszítóbb állami vezetőt. Fel lehet vajon hatalmazni, vagy mondjuk bérelni a világ legerősebb, leghatékonyabb, legfélelmetesebb hadseregét arra, hogy az emberiség igényeire való tekintettel kiiktassa az amerikai elnököt?”