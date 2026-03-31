Csizmadia László, Civilek.Info: „Jól látható, hogy a Donald Tusk-kal működtetett lengyel tesztüzem motorja köhögni kezdett. Az uniós szankciós és gazdaságpolitika a hitelek lélegeztetőgépére került. A mozdony túl lett fűtve és vakvágányra futott. Az uniós nemzetek polgárai nem akarnak háborút. Szellemi honvédőik, a patrióták vezetésével nem adják nemzeteik önállóságát. Az Unió jelenlegi vezetése a menekülés útját az orosz-ukrán háború fenntartásával reméli. Téves elképzelés, kár kockáztatni Európa több országában a népfelkelést. Megfontolt módon mielőbb meg kell kezdeni az „ördögök” kiebrudalását vezetői székeikből. A magyarok többsége, miniszterelnökünk vezetésével, évek óta magasra tartja az egyenrangú országok szövetségével alátámasztott lámpását. Megkezdődött a világ átrendeződése, Európa is erre a startra vár. A magyar képviselői választások döntő jelentőségűek, és megindíthatják azt a folyamatot, amikor a pislákoló nyugati fény helyett új izzókkal kikerülhetünk az alagútból egy békésebb, fényesebb világra.”



