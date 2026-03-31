Tarjányi nem hiszi…

Tarjányi Péter, Facebook: „És így lesz hihető egy történet arról is, hogy egy fiatal egymaga, előre végiggondolva kicselezi a teljes magyar elhárítást, a kémelhárításra szakosodott pszichológusokat és poligráfos szakértőket. Közben más »szakértők« jelennek meg mindkét oldalon. Pró és kontra. És azt mondják: igen, így működik a titkos pénzek mozgatása és az ellenzék támogatása külföldről… Igen, simán át lehet verni 20–30 éve pályán lévő szakembereket. Én pedig csak nézem ezt az egészet. És azt veszem észre magamon, hogy már én is megállok egy pillanatra, és felteszem a kérdést: JÓL LÁTOM, AMIT LÁTOK? Mert a valóság világa megbillent.”