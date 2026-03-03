Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

„Te egy iszlamista terrorszervezetként működő rezsim „létezéshez való jogát” véded”

2026. 03. 03. 14:29
Gulyás Virág, Facebook: „Képzeld el, hogy a perzsák ünnepelnek - és te azt mondod nekik: hogy merészelnek ünnepelni? Hogy merészelnek örülni annak, hogy a rezsimjük meggyengült - miközben az egy szuverén országot képviselt, amelyet a „gonosz” Egyesült Államok és Izrael támadott meg. Képzeld el, hogy a perzsák ünnepelnek - te pedig a saját otthonod kényelméből egy iszlamista terrorszervezetként működő rezsim „létezéshez való jogát” véded.”

