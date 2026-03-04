„Terrorállamok a világ körül”

Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Egészen megdöbbentően sérült az iróniaérzéke az euroatlanti világ politikai elitjének; már önmagában az elit szóhasználat erős túlzás, de ezen lépjünk túl. Zelenszkij elnök szerint terrorállam, aki lezárja az olajszállítási útvonalakat, a magát demokratikusnak nevező koalíció szavazati jog megvonásával kampányol, a demokrácia és jogállam helyreállítói pedig egy müncheni kocsmában szervezkednek a regnáló kormány ellen. Mindez a korrupciós bűncselekmény miatt eljárás alatt álló korrupciós biztos Európai Uniójában.”



