Török Gábor elemez, vagy úgy csinál mintha…

Török Gábor, Facebook: „Az elmúlt napokban azt tapasztaltam, a Fidesz körül (»királyi udvarban«) egyre többen fogadják el azt, hogy jelenleg valószínűleg tényleg a Tisza vezet, és abban bíznak, hogy a kampány végére kihozható egy olyan szoros eredmény, amely után – egyedül vagy a Mi Hazánkkal koalícióban – folytatható a kormányzás. Ehhez a Fidesznek a 45 százalék közelébe kellene eljutnia, amit jól demonstrál ez a kis számolgatás.”



