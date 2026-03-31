Para-Kovács Imre, Hvg360: „És még a keretlegények viselkedésén is meglátszik, hogy közel a vég, hiszen míg vígan lökdösnek nekik nem tetsző embereket, tépnek le molinókat, ha valaki a média részéről odalép, hogy megkérdezze, mit is csinálnak itt és kinek a felhatalmazásából, rögtön zavart kamaszlányokká változnak, szemérmesen eltakarják arcukat, és hazudnak valami csacskaságot arról, miért is lábatlankodnak a helyszínen. Mert a jövő hónapban is felkel a nap, akkor is ki kell lépni az utcára, csak talán annyi lesz a különbség, hogy törvény felettiségüket nem garantálja semmilyen bűnszövetkezet. Nem lesz tökéletes, de egy darabig talán ismét az egyetlen nyugati civilizáció, törvények és jogok általi biztonsága felé tartunk majd, és nekem ez több mint elég.”