„Toxikus germanitás”

Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Öt éve ismételgetjük az Elszabadult Hajóágyúban, hogy baj lesz még a németekkel, mert nem változtak meg. Tizenhat éve írtuk meg a Gyűlölt Ellenségeink blogon, hogy a németek harmadszor is meg fogják próbálni a világháborút, mert olyanok, amilyenek. Sokan túlzásnak, rosszindulatú fecsegésnek gondolták, mert nem bírták befogadni azt a töménységű tapasztalatot sem, amely mindezt alátámasztotta, és ezért a „már megváltoztak” szlogennel ütötték el az egészet. Most, amikor a német vezetők már ugyanúgy üvöltöznek a magyar vezetőkkel, ahogy korábban Tisza Istvánnal, vagy Horthyval és a minisztereivel, már terjed a felismerés, hogy ez megint nem lesz könnyű menet. Pedig a németséghez fűződő viszonyunknak ez még mindig csak a felső rétege, és ez az egész durvábban terheli az életünket, mint gondolnánk. Nincsen bírás a németekkel, mert nemcsak abbahagyni nem tudják, amit egyszer elkezdtek, hanem a célt is mindig rosszul állítják maguk elé.”