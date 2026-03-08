Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Tranzitdíj”

„Tranzitdíj”

Vésey Kovács László
2026. 03. 08. 6:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Beszedtük a tranzitdíjat, a pénzszállító vezeték pedig sajnos meghibásodott, és nagyon sokáig tart kijavítani – ez az elterjedt vélekedés a Magyarországon az ukrán pénzszállítók csütörtök esti lekapcsolása után. Persze izgalmas kérdések sorakoznak még itt, amelyekre sokan kíváncsiak vagyunk, de addig is, amíg válaszokat kapunk, élvezettel nézzük a progresszív ügynökmédia pampogását. Szerintük nemcsak hiba volt a magyar hatósági intézkedés, hanem törvénytelen is, hiszen a Raiffeisen teljesen szabályosan küldözgeti a készpénzt Ukrajnába. Végül minden esemény Orbán és a Fidesz felé billenti a dolgok állását.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknagykövetség

Elkezdődött

Bayer Zsolt avatarja

Na, vajon mi történhetett?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.