„Tranzitdíj”

Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Beszedtük a tranzitdíjat, a pénzszállító vezeték pedig sajnos meghibásodott, és nagyon sokáig tart kijavítani – ez az elterjedt vélekedés a Magyarországon az ukrán pénzszállítók csütörtök esti lekapcsolása után. Persze izgalmas kérdések sorakoznak még itt, amelyekre sokan kíváncsiak vagyunk, de addig is, amíg válaszokat kapunk, élvezettel nézzük a progresszív ügynökmédia pampogását. Szerintük nemcsak hiba volt a magyar hatósági intézkedés, hanem törvénytelen is, hiszen a Raiffeisen teljesen szabályosan küldözgeti a készpénzt Ukrajnába. Végül minden esemény Orbán és a Fidesz felé billenti a dolgok állását.”