Úgy tűnik, Ujhelyi „elutazta az eszét”

Ujhelyi István, Facebook : „Határozottan és alátámasztható módon kijelenthető, hogy jelenleg háborús kockázatot elsősorban Orbán Viktor kormányzása jelent Magyarország számára. Tökéletesen látszik, hogy a mostani – valóban törékeny és feszült – geopolitikai helyzetben egyedül az ő általa irányított országban van ilyen mértékű háborús hangulat, egyedül az általa vezetett országban kell katonákkal őriztetni az energetikai infrastruktúra stratégiai intézményeit; elfogadva a kormánypropaganda állításait a minket érő fenyegetésekről, egyedül az ő általa vezetett országot éri folyamatos támadás, „olajbojkott”, konfliktusból eredő hátrány. Egyedül nekünk kell félni az állítólagos ukrán maffiaállam támadásától és fenyegetésétől. Nem bonyolult a képlet: Orbán Viktor nem holmi védőpajzs, hanem maga a kockázati tényező. Hiszen mindaz, ami ellen a saját állítása szerint folyamatosan védekeznünk kell, valójában a saját kormányzásának és döntéseinek az eredménye. A gyújtogató kiabál, hogy tűz van, miközben a legnagyobb fáklya az ő kezében van.”



