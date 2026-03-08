Nagy Attila Tibor, Index : „Ezzel együtt ezekben a napokban nem a Tisza számára kedvező, és nem a Fidesz számára kedvezőtlen ügyek voltak napirenden. Szinte senki sem beszélt a politikában a gyermekvédelemről vagy az egészségügyről, mert az ukrán elnök szavai uralták a híreket. Ha késve is, de részben teljesült a Fidesz kampányvágya: Ukrajna került a magyar politikai napirend középpontjába – legalább néhány napra. Az Ukrajnából érkező pénzszállító autó magyarországi lefoglalása újabb muníciót adhat az ukrán–magyar szembenállás kampánybeli hangsúlyozásához. Ezt láthattuk a DPK március 7-i debreceni gyűlésén is. Mint megtudtuk az érintettől, Orbán Viktor számára nem jó érzés az ukrán elnök fenyegetése, de – és ezt már én látom így – belpolitikai szempontból akár hasznos is lehet. Úgy tűnik, beérni látszik az Ukrajna-ellenes politikai gyümölcs, amelynek termesztésén a Fidesz kampánya már jó ideje dolgozik.”



