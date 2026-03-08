Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ukrajna került a magyar politikai napirend középpontjába”

„Ukrajna került a magyar politikai napirend középpontjába”

Nagy Attila Tibor
2026. 03. 08. 14:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy Attila Tibor, Index : „Ezzel együtt ezekben a napokban nem a Tisza számára kedvező, és nem a Fidesz számára kedvezőtlen ügyek voltak napirenden. Szinte senki sem beszélt a politikában a gyermekvédelemről vagy az egészségügyről, mert az ukrán elnök szavai uralták a híreket. Ha késve is, de részben teljesült a Fidesz kampányvágya: Ukrajna került a magyar politikai napirend középpontjába – legalább néhány napra. Az Ukrajnából érkező pénzszállító autó magyarországi lefoglalása újabb muníciót adhat az ukrán–magyar szembenállás kampánybeli hangsúlyozásához. Ezt láthattuk a DPK március 7-i debreceni gyűlésén is. Mint megtudtuk az érintettől, Orbán Viktor számára nem jó érzés az ukrán elnök fenyegetése, de – és ezt már én látom így – belpolitikai szempontból akár hasznos is lehet. Úgy tűnik, beérni látszik az Ukrajna-ellenes politikai gyümölcs, amelynek termesztésén a Fidesz kampánya már jó ideje dolgozik.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekellenzék

Az ellenzék és sajtójának működése

Bayer Zsolt avatarja

Esettanulmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.