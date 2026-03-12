„Vagy csak dühös vagyok, hogy a TEK lefoglalta a zsebpénzemet Vologyimirtól?”

Lattmann Tamás, Facebook: „Természetesen távol áll tőlem, hogy a mindennél és mindenkinél, de nálam egészen biztosan sokkal okosabb Doktorminiszterelnökúr zseniális, egesz Európát, de Brüsszelt biztosan, neeem, egész Európát megrengető szuverenitásvédelmi stratégiáját meg merjem kérdőjelezni (hiszen én azt felfogni sem tudhatom, ugye), de most, amikor támad a Kijev (nem is, hanem kijev, csak így, kisbetűvel, basszus, akkor a brüsszel is, na mindegy), szóval ezekben a vészterhes időkben biztosan jó ötlet magyar testvéreinket potenciális túsznak kiküldeni a zelenszkista-brüsszelita-háborúpárti ukrán vadvidékre? (Vagy lehet, hogy úgy kamufaszság az egész, ahogy van? Soha nem lehet tudni...)”