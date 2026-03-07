Valamikor..., azért valaki körbevezethetné a világon Ágikát...

Kunhalmi Ágnes, Facebook: „Valamikor a nők nem tanulhattak, nem járhattak iskolába, nem járhattak egyetemre, sokáig sokkal kevesebbet kerestek hasonló munkakörben, mint a férfi társaik, sokáig nem szavazhattak és nem voltak választhatók sem. Amikor a nemzetközi nőnapot ünnepeljük, akkor bizony gondoljunk azon nőtársainkra is, akik korábban, más történelmi korokban akkor küzdöttek a nők jogaiért, amikor ez nem volt magától értődő, sőt sok nő jelentős kockázatot vállalt azért, hogy ma tanulhassunk és szavazhassunk!”