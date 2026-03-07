Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Valamikor..., azért valaki körbevezethetné a világon Ágikát...

Valamikor..., azért valaki körbevezethetné a világon Ágikát...

Kunhalmi Ágnes
2026. 03. 07. 6:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kunhalmi Ágnes, Facebook: „Valamikor a nők nem tanulhattak, nem járhattak iskolába, nem járhattak egyetemre, sokáig sokkal kevesebbet kerestek hasonló munkakörben, mint a férfi társaik, sokáig nem szavazhattak és nem voltak választhatók sem. Amikor a nemzetközi nőnapot ünnepeljük, akkor bizony gondoljunk azon nőtársainkra is, akik korábban, más történelmi korokban akkor küzdöttek a nők jogaiért, amikor ez nem volt magától értődő, sőt sok nő jelentős kockázatot vállalt azért, hogy ma tanulhassunk és szavazhassunk!”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekválasztás

Két választás Magyarországon

Robert C. Castel avatarja

Referendum lesz a nyugati civilizáció jövőbeni irányáról is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.