Vannak, akik kedvelték a Kétfarkúakat, de most, hogy bajban vannak, kiröhögik őket

Vásárhelyi Mária, Facebook: „Ma rámentem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Facebook-oldalára, mert szerettem volna megnézni, hogy hol tudom aláírni az ajánlóívüket. Mielőtt megkerestem a helyszínt, rátévedt a szemem a bejegyzés alatti emojikra, és gondoltam, megnézem, hogy most, a kampányhajrában, ki hogyan reagál a korábban közkedvelt párt aláírásgyűjtésére. És nem akartam hinni a szememnek! Kb. 500 jelölés volt, amelyeknek közel a fele röhögő fej volt. Tehát azok, akik nemrégen még legalábbis kedvelték a Kétfarkúakat, viccesnek és szerethetőnek tartották, most – amikor láthatóan bajban vannak – kiröhögik őket. Én a röhögőfej emojit – kivéve, ha valaki tényleg viccesnek szánja, amit ír – internetes bántalmazásnak tartom. Mert ha valaki komolyan gondol valamit és azt leírja, akkor megalázó és megszégyenítő, ha a másik ember kiröhögi. Ha dühös fejet tesznek oda az OK, azt jelenti, hogy nem értenek egyet a leírottakkal, de a röhögő fej bántalmazó. Van olyan ismerősöm, aki egy kis párt aktivistája, és látom, hogy hetek óta esőben, fagyban, hajnalban és este járja a körzetét és próbál segíteni abban, hogy az általa támogatott pártnak összegyűljön a szükséges mennyiségű aláírás. Mert hisz abban, hogy az országnak szüksége van az általa támogatott párt parlamenti képviseletére. Mit lehet ezen kiröhögni??? Mennyire cinikus és rosszindulatú, antidemokratikus és megalázó ezen röhögni! Ez az ország már tényleg teljesen elfideszesedett?!”