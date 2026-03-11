Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Vége az emberkísérletnek?

Vége az emberkísérletnek?

Susánszky Mátyás
2026. 03. 11. 6:38
Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „Nem történt olyan nagy ügy. Vagy valami olyan kezdődött, amitől joggal fél a baloldal, csak mi még nem értjük? Mindegy, még elválik. Annyi a hír, hogy azon az általunk is jól ismert LIBE-bizottságon hétfőn átment egy javaslat a bevándorlás kezelésének reformjáról. Feltehetően az Európai Parlamenten is át fog menni. Az európai szélsőbaloldal – köztük Ilaria Salis – pedig már illegális migránsok tömegeinek deportálásáról beszél. Hát, ha oda vezet a folyamat, talán érdemes komolyan venni...”

