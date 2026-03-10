„Zelenszkij mondata nem akkora nyereség a Fidesznek, mint amennyire elégedettek vele.”

Pottyondy Edina, Facebook: „Zelenszkij mondata – amitől időközben a lengyel és a holland miniszterelnök is elhatárolódott (biztos nekik sem volt egy rendes ukrán fordítójuk) – szerintem nem akkora nyereség a Fidesznek, mint amennyire elégedett vele a Karmelita. Egyrészt leszedte a napirendről a hadifoglyok »kiszabadítását«, ami egyértelműen pluszos ügy volt a Fidesznek. Másrészt rámutat arra, hogy milyen következménye van annak, amikor valaki egy másik országot és népet tesz egy gyűlöletkampány középpontjába. Harmadrészt Orbán agresszív és összeférhetetlen természete, hazug és kudarcos »békepolitikája« épp akkor kap reflektorfényt, amikor Trump háborúja miatt elszáll az olaj ára.”