„Zelenszkij sokat változott, mióta ott hagyta a pénisszel zongorázást a politika kedvéért”

Kertész Dávid, Pesti Srácok: „A Joker – ez a címe annak a könyvnek, ami a leghíresebb ukrán táncoskomikus életét dolgozza fel. Zelenszkij meglehetősen sok változáson ment át, mióta ott hagyta a pénisszel zongorázást a politika kedvéért. Sőt, azóta is, hogy belevágott a politikába, hiszen az egykor mérsékelt, mondhatni liberális politikusból mára soviniszta diktátorrá vált. Mivel a kötet immár magyar nyelven is elérhető, tényleg mindenkinek javasoljuk, hogy olvassa el, és nézze meg a saját szemével, hogy mégis milyen ember volt, milyen ember lett a zöld kis ember. Megtudhatjuk belőle például azt is, hogy Zelenszkij 2014 tavaszán behívót kapott (ekkor állították vissza a sorkatonaságot a kelet-ukrajnai konfliktus kirobbanása miatt), a későbbi elnök azonban megtagadta a szolgálatot, nem is egyszer! Ez az ukrán védelmi minisztérium 2019-es közléséből derült ki, amikor képviselői megkeresésre a tárca megerősítette, hogy Zelenszkij nem kevesebb mint négy behívót kapott. A színész nyilvántartás szerinti címére 2014. április 15-én, június 23-án, augusztus 15-én és 2015. május 10-én is érkezett behívó sorozásra, ám Zelenszkij a dokumentumok kézhezvétele után sem jelentkezett a hadkiegészítő parancsnokságon. Tehát bár alkalmasnak minősítették a katonaságra, soha nem szolgált hazája fegyveres erőinél. Ráadásul a 2014-es konfliktusban összehasonlíthatatlanul kevesebben veszítették életüket egységnyi idő alatt, mint a négy év óta tartó háborúban.”