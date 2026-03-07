Rendkívüli

Orbán Viktor: Az nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk + videó

„Zelenszkij szerencsétlen mondata”

„Zelenszkij szerencsétlen mondata”

Lendvai Ildikó
2026. 03. 07. 14:30
Lendvai Ildikó, Népszava: „Eddig az ukránozás inkább abba a stratégiába illett bele, hogy vereség esetén a Fidesz hamar revansot vehessen, ukránbérenc kormányra mutogatva hívja utcára az igaz hazafiakat. Azóta változott a helyzet. Zelenszkij szerencsétlen mondata és az iráni háború nyomán úgy érzik: új esélyt kaptak. Visszatértek a már veszni látszó eredeti stratégiához: ezeket kihasználva mégiscsak megnyerni a választást. Végső esetben a Mi Hazánkkal koalícióban. (Utóbbit Orbán a határozott cáfolat helyett meglehetősen vértelenül hessentette el az ATV-s interjújában. Ennél határozottabban tagadták le 1998-ban a kisgazdákkal kötött megállapodást…)”

