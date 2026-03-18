Zelenszkijnek csak az számít, hogy tömjön valaki pénzt a zsebébe

Ambrózy Áron, Origo: „Az Európai Unió gyakorlatilag a létező összes jogcímen fizet Ukrajnának. A dadaista költészet társadalmi leképeződését vizsgáló szociológiai tanulmánykötetre és a 2026-os nagy balneológiai konferenciára szánt uniós források is Ukrajnában kötnek ki, így nem meglepő, hogy most csőszerelési munkálatokra is milliárdokat küldenek Kijevbe. (Reméljük, páncélautóban és Magyarországon keresztül!) Akkor is odaadják a pénzt, ha teljesen egyértelmű és bizonyított, hogy a vezeték nem sérült, nincs technikai akadálya a szállításoknak. Zelenszkij viszont pénzt akar. Nála a pénz az egyetlen, amiben képes felfogni az ukrán nemzeti érdeket. Neki nem számítanak a szerződések (EU–Ukrajna társulási megállapodás, Energia Charta Egyezmény, genfi konvenciók stb.), nem számítanak a kölcsönösen előnyős üzletek, nem számít a józan ész (nincs dízel a harckocsikba tőlünk, ha nekünk sincs). Neki csak az számít, hogy tömjön valaki pénzt a zsebébe. Meg a haverjai zsebe is legyen kitömve. Meg annyit azért adjanak Ukrajnának is, hogy az ne omoljon össze, mert akkor felkötik a banderista neonácik az első fára otthon.”