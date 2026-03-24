„Zelenszkijt Orbánék kitartóan provokálják, ahogy csak ízlésük és fantáziájuk bírja”

Tamás Ervin
2026. 03. 24. 15:02
Tamás Ervin, Népszava: „Zelenszkijt Orbánék kitartóan provokálják, ahogy csak ízlésük és fantáziájuk bírja. A propaganda vadabbnál vadabb üzenetei, gátlástalan hamisításai értő fülekre leltek a kormánypárt híveinek sorában, sikerült az oroszoktól való távolodást közeledéssé átállítani, az ukránutálat már menő. A pénzszállító autóval történt inzultus egyszerre szörnyű és ügyetlen, kormányzati felhatalmazással pedig maga a szégyen. Mégis, a fals tájékoztatás kotlátlan anyagi forrásai, a közösségi média manipulációi, a bunkerszemlélet korlátoltsága, valamint a totális elbutítás rendszerszintű alkalmazása egyre fogyatkozó sereghez talál utat. De a hatalom egyre csak rohan tovább, a vakmerő, kockázatos kalandokba.”

