Puzsér Róbert, Facebook: „Nem hiszek abban, hogy a Rogán Antalnak címzett proli poénkodásommal, amellyel egy nyelvi metaforát animáltam humoros célzattal, nemi erőszakhoz járultam volna hozzá, vagy annak kultúráját hitelesítettem volna. Ez egy arrogáns stílusban előadott túlérzekenység, és tessenek szívesek lenni leszokni róla, mert a fél világrend már ráment erre az irritáló hisztériára. A másik felét megtartanánk, ha szabad.”



