Horn Gábor, Facebook: „Gulyás miniszter szerint: ‘ ha volt is ilyen, a közvélemény-kutató szakma halott’… Ehhez képest kellően sokat foglalkozik ő is és fideszes társai is a közvélemény kutatások eredményeivel , készülnek , közpénzből - többek között az ő megrendelésére- elképesztő mennyiségű kutatások . Én inkább ugy látom, hogy a Fidesz propaganda gépezete szűnt meg működni, mintha az lenne halott, ha már valaminek vége lett.”