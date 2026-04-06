Hortay Olivér, Facebook: „Az ukrán vezetés ugyanazt mondja, mint az Északi Áramlat robbantása után. Azzal azonban nem számolnak, hogy ezúttal nem a németek az érintettek. Szerbia és Magyarország nem kíván lemondani a kritikus infrastruktúrájáról. A szerb főügyészség néhány óra alatt bűncselekménynek nyilvánította a robbanószerek elhelyezését és elindította a nyomozást. A hatóságok ezúttal abban érdekeltek, hogy a tettest mielőbb felelősségre vonják.”