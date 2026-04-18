Lakner Zoltán, Magyar Hang: „Egy hét a politikában nagy idő, tartja az egyik legigazabb politikai mondás, amit már biztosan idéztem ezeken a hasábokon. Most is ez jut eszembe indításként, ha arra gondolok, egy héttel ezelőtti cikkemet még a NER mélyén adtam le, mostanra viszont a nevében is hazug Orbán-rendszer a múlt részévé vált. Nyögni fogjuk még sokáig, de attól még véget ért. Az a tény, hogy Magyarország békésen, választás útján, ugyanakkor határozottan és egyértelmű döntéssel szabadult meg ettől a hatalomtól, olyan közös élménye lehet a társadalom többségének, amire sokáig emlékezhet majd. A saját kézbe vett sors, a ténylegesen elvégzett politikai munka, a jó célra fordított népharag olyan tényezők, amelyek talán legalább egy kicsit hozzájárulhatnak örökölt és tanult tehetetlenségeink leküzdéséhez. Ha akarjuk és meg is tesszük, akkor tényleg sikerülhet.”



