Kapitány István, Facebook: „Miért lett sereghajtó a magyar gazdaság az elmúlt években? A kormány mindig talál kifogást. Hol a háború, hol Németország, hol az autóipar. De nézzünk körül! A régiónkban Horvátország növekedni tudott. Ahogy Lengyelország, Csehország és Szlovákia is. Mi visszaestünk. Ez olyan, mint amikor minden busz menetrend szerint közlekedik, csak egy járat késik állandóan. Ott nem a forgalom a hibás. Ott az egyik sofőrrel van a gond.”