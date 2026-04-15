„A középrétegek megerősítése háttérbe szorult.”

Szalai Szilárd, Facebook: „A valódi probléma tehát nem a nemzeti tőkésosztály létrehozása volt, hanem az, hogy nem követte azt egy széles, erős kkv-alapú gazdasági hátország kiépítése. A kettő közötti feszültség feloldatlan maradt. Egy ponton túl pedig ez a feszültség politikai következményekké érett. A jövő szempontjából a kérdés nem az, hogy szükség van-e nemzeti tőkére – erre a válasz továbbra is igen. A kérdés az, hogy képes-e a gazdaságpolitika egy olyan új egyensúlyt teremteni, amelyben a középtőkés réteg nem alárendelt szereplő, hanem a rendszer egyik pillére. Mert valódi stabilitás csak ott jön létre, ahol a gazdasági növekedés társadalmi bázisa is széles.”