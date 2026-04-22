„A köztársasági elnök is Magyar Péter célkeresztjében van”

Bálint Botond, Pesti Srácok: „A köztársasági elnök Magyarországon semmilyen formában nem korlátja a parlamenti többségnek, főleg nem egy kétharmadosnak. A köztársasági elnök egyetlen esetben tud végletes módon beavatkozni a politikai életbe, ha a parlamenti többség, a miniszterelnök tevékenysége elleni tiltakozásul mond le, amivel esetleg el tudja szigetelni (külföldön és belföldön egyaránt) az elszabaduló többséget, vagy mobilizálni tudja a vele egyetértő tömegeket.”