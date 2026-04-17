„A megújulás létkérdés a nemzeti oldalon”

Szabó Gergő
2026. 04. 17. 14:51
Szabó Gergő, PestiSrácok : „A jobb- és baloldal fogalma már egy ideje felborult, talán az egész világon át is alakult, hiszen jelenleg inkább egy patrióta–globalista ellenpárt láthatunk. A régi baloldal inkább egy internacionalista, globalista konglomerátummá alakult, a jobboldali erők pedig egy patrióta, az erős nemzetet középpontba helyező erőponttá a politikai palettán. Magyarországon, a magyar nemzet körében még a kommunista és szocialista elnyomás sem tudta kiölni és megsemmisíteni az erős nemzeti érzést. Sok kárt okoztak, de a remény mindig megmaradt, az őrláng pedig már nem csak pislákolt, hanem egyre erősebb lett. Most – saját hibánkból is, de – megint azért kell küzdenünk, hogy ki ne aludjon. Orbán Viktor ebben a munkában kulcsszerepet játszik, az interjúban focis hasonlattal élt, miszerint akár szertárosként, akár csapatkapitányként, de segíteni fogja a jövő csapatát. A megújulás létkérdés a nemzeti oldalon, a jobboldal pedig fiatalok nélkül semmit sem ér, céltalan és a felépített munka, a semmibe vész és darabjaira hullik örökösök nélkül. Ez a legfontosabb feladatunk, a politikailag széttört családok újraegyesítése, a nemzeti érzés és büszkeség erősítése és a buborékpolitika befejezése. A legfontosabb pedig az őszinteség és a becsület, a félrenézések befejezése. Nem könnyű feladat, de rendrakás nélkül nincs is értelme elkezdeni.” 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Védőbeszéd a közjogi méltóságok életkora mellett

Majtényi László megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal.

