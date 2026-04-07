Török Gábor, Facebook : „Érdekesség, hogy a miniszterelnök is - Magyar Péterhez hasonlóan - ellátogat az utolsó héten Sopronba és Debrecenbe: előbbit a Fidesznek, utóbbit a Tiszának adja a Nézőpont mandátumbecslése. A székesfehérvári fellépés valószínűnek tűnt: 2018-ban és 2022-ben itt tartott kampányzárót Orbán Viktor. A program meglepetése a budapesti zárás: miközben az ellenzék vezetője március 15-e után egyetlen rendezvényt sem tartott a fővárosban, a miniszterelnök a Szentháromság téren búcsúzik a kampánytól. Ennek nyilván nem a budapesti választási remények miatt van jelentősége, hanem más megfontolások állhatnak mögötte.”



