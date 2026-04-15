Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „És már csak azért sem Magyar Péter nyerte meg a választást, mert a 2026-os választás érzelmi szavazás volt. Úgynevezett protestszavazás. Az emberek a dühüket, az elégedetlenségüket fejezték ki vele. Ez volt kiolvasható abból is, hogy a Fidesz-KDNP nem is listán, hanem váratlan módon egyéniben kapott ki. Mondhatni, az emberek nagy többsége a régi arcokra mondott nemet, nem a párt ideológiájára. Bayer Zsolt a választás éjszakáján is a valahogyan megváltozott néplélekről beszélt. Hogy nem Magyar Péter nyert, azt egy cikkben is meg lehet írni. Ezen már túl is vagyunk. A mondat másik felére több időt kell szánni. A néplelket meg kell érteni, és meg kell szólítani. Vannak nagyon egyszerű, és vannak sokkal bonyolultabb összetevői is a kérdésnek. És, ha ez a tábor tényleg soha nem adja fel, akkor az elkövetkező hetekben, hónapokban megkeresi a maga válaszait. És akkor Magyar Péter soha nem is fog választást nyerni.”