„A néplelket meg kell érteni, és meg kell szólítani”

„A néplelket meg kell érteni, és meg kell szólítani”

Susánszky Mátyás
2026. 04. 15. 6:43
Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „És már csak azért sem Magyar Péter nyerte meg a választást, mert a 2026-os választás érzelmi szavazás volt. Úgynevezett protestszavazás. Az emberek a dühüket, az elégedetlenségüket fejezték ki vele. Ez volt kiolvasható abból is, hogy a Fidesz-KDNP nem is listán, hanem váratlan módon egyéniben kapott ki. Mondhatni, az emberek nagy többsége a régi arcokra mondott nemet, nem a párt ideológiájára. Bayer Zsolt a választás éjszakáján is a valahogyan megváltozott néplélekről beszélt. Hogy nem Magyar Péter nyert, azt egy cikkben is meg lehet írni. Ezen már túl is vagyunk. A mondat másik felére több időt kell szánni. A néplelket meg kell érteni, és meg kell szólítani. Vannak nagyon egyszerű, és vannak sokkal bonyolultabb összetevői is a kérdésnek. És, ha ez a tábor tényleg soha nem adja fel, akkor az elkövetkező hetekben, hónapokban megkeresi a maga válaszait. És akkor Magyar Péter soha nem is fog választást nyerni.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.