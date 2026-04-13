Mandula Viktor, Facebook: „Ha ironizálni szeretnék, azt mondhatnám: zsinórban ez az ötödik olyan választás, amelyet Magyar Péter győztesként ünnepelhet. Az előző négyet a Fidesz, a mostanit a Tisza színeiben. Kétségkívül súlyos lélektani helyzet a fideszesek számára, hogy a mai napon a saját árulójuk győzte le őket. Tette mindezt egy egri lángosozóba bejegyzett, 29 tagú párttal, amelynek még azt a 29 tagját sem ismerjük, csupán az elnökét és a három alelnökét. A hátterét és a valódi szándékait még kevésbé.”
„A saját árulójuk győzte le őket”
