Batka Zolán, Népszava: „A honfitársai­kat másfél évtizeden át lehazaárulózó, leuraló, kisemmiző fideszesek most országszerte százával próbálnak visszaaraszolni, és úgy csinálni, mintha ott sem lettek volna. Sőt ők voltak a belső ellenzék, akik direkt azért lettek milliárdosok, hogy bosszantsák Rogán Antalt. A tegnap még a maradék szabad sajtó halálán ügyködő fidesznyikek tülekednek a mikrofonért a maradék sajtónál, a tegnap rendszerkegyelt oroszbarát narancspufajkásai próbálják átmenteni magukat korrekt üzletembernek.”



