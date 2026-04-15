Schilling Árpád, Facebook: „Amennyiben igaz, hogy április 12-én 3.3 millió ember 2.25 millió emberrel szemben majdnem háromszor annyi helyet szerzett a parlamentben, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy a választás ugyan törvényes, de igazságtalan. Ezt tudtuk eddig is, csak annak a bizonyosnak a másik végén álltunk. Ezt a választási törvényt Orbán alkotta meg a maga hasonlatosságára, hogy fenntartsa magának a hatalmat, de végül épp maga lett ennek a csavaros rendszernek a vesztese. Ezért természetesen nem hullajtok könnyeket, de az igazságtalanság zavar.”



