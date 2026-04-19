Ágoston, most az egyházak ellen uszít!

Ágoston László
2026. 04. 19. 14:54
Ágoston László, Facebook: „Vasárnapra érve beszéljünk a papság szerepéről az ország tönkretételében. Mert nagyon sokszor ők voltak azok, akik elértek a legkisebb falvakba is és a szószékről mérgezték az emberek lelkét a gyűlölettel - Krisztus nevében. Jó tíz éve már, hogy egy turné kapcsán egy kelet-magyarországi templomba vitt az utam, ahol a fellépés előtt istentiszteletet tartottak, így volt lehetőségem meghallgatni a prédikációt. Amelyben a csodaszép, patinás templom falai között a lelkész egészen vérlázító módon ontotta magából a harmadosztályú migránsozást és elmultnyócévezést. Gyomorgörcsöm lett tőle és legszívesebben kiálltam volna a szószék elé felkérdezni őt - de nem tehettem ezt meg a kollégáimmal, akikkel másfélszáz kilométert utaztunk ezért a fellépésért. A nagy egyházak hallgatása a harminc júdáspénzért történelmi bűn. A farkasok közé vezettétek a bárányokat, akik hittek nektek. Visszaéltetek a palást erejével és a "tisztelendő" megszólítással, a leggyengébbek és legelesettebbek védelme helyett a hasznot választottátok.” 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

