„Álljon meg a menet!”

Gelencsér Ferenc, Facebook: „Deák Dánielnek és a többi kútmérgező propagandistának nem műsoridőt kell adni, hanem idézést. Éveken keresztül mást sem csináltak, mint a végrehajtó hatalom árnyékából, közpénzből, közpénzért járatták le és alázták meg a honfitársaikat. Bárkit, akire rábökött a rogáni boszorkánykonyha. Közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, széles tömegek megtévesztése, rágalmazás, becsületsértés. Ezeket az embereket exkommunikálni kell a közéletből.”



