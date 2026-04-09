Az elveszett küldöttség

Susánszky Mátyás
2026. 04. 09. 6:36
Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „Tehát, összegezve: az unió részéről összeállítanak egy tényfeltáró küldöttséget és Ukrajnába küldik őket, valahova. Aztán, küldenek egy levelet Zelenszkijnek, hogy az ukrán elnök indítson tényfeltáró vizsgálatot a Barátság kőolajvezeték állapotával összefüggésben, és pont van is ilyen uniós szakértői csoport Ukrajna területén, akik végeznék a dolgukat. A levélre válasz nem érkezik, az ukránok tudomásul sem vették a csoport jelenlétét, hivatalosan. Az Európai Bizottság meg elvesztette őket szem elől. Azt sem tudni, hol vannak. Ott várnak e még valahol Ukrajnában, vagy szélnek eredtek, ki-ki amerre látott? Rejtő Jenő remek regényt tudott volna ebből írni. Egyedül egyetlen dolgot lehet tudni, mégpedig, hogy hol nem jártak. Hát, a Barátság kőolajvezeték közelében, ott biztos nem. Természetesen élhetünk a gyanúperrel, hogy az Európai Bizottságnak politikailag nem igazán érdeke, hogy hazánk olcsó orosz energiaforráshoz jusson, de ezt az elvet hosszútávon azért nem mernék alkalmazni. Rossz üzenet lenne a magyar gazdaság teljes tönkretétele. Mindazonáltal, túl minden számító feltételezésen, az egész történetből nem az agyafúrtság, hanem a kóklerség jut eszébe az embernek először. Pontosabban az, hogy Ursula von der Leyen, még ha akarná, sem tudná elintézni, hogy Zelenszkij újranyissa a kőolajvezetéket. De, ami az Európai Bizottság jelenlegi elnökére még rosszabb fényt vet, mára az is kétségessé vált, hogy politikai tehetségével és hatalmával élve el tudná -e érni Zelenszkijnél a kőolajvezeték elzárását. A választ lehet, hogy tudnák a küldöttség tagjai. Csak ők sajnos elvesztek.”


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

