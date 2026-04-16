Szabó Tímea, Facebook: „»Én sose voltam fideszes«, »parancsra tettem«, »régóta el akartam mondani az igazságot«, »mindig is tisztességesen akartam dolgozni« és hasonló mondatok heteit éljük nost. Az ember gyomra felfordul. Tudjátok, kedves petíciót most irogató közmédiások, fel lehetett volna állni hamarabb, ahogy több tucat kollégátok korábban tette.”