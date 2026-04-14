Fodor Gábor, Facebook: „Az értelmiségi háttér leépülése kampányhátránnyá vált. A kormánypárt a kritikai hangok leépítésével, a szellemi és kulturális háttér fokozatos lemorzsolódásával olyan helyzetet teremtett, ahol nem maradt érzékenység a valóság pontos érzékelésére. A gondolkodó és gyakran kritikus »értelmiségi« réteg leépülése éppen akkor válik komoly hátránnyá, amikor a bizonytalan, dilemmázó szavazóréteget kell meggyőzni. Nélkülük jelentősen csökken az a felület, ahol azonosságot lehet vállalni egy politikai formációval.”